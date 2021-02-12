هل ألغيت صفقة بيع نادي بيتار القدس الإسرائيلي لرجل أعمال إماراتي؟

تضارب التقارير حول إلغاء صفقة كبيرة لبيع 50٪ من نادي كرة القدم الإسرائيلي "بيتار القدس" إلى رجل أعمال إماراتي، بعد إعلان صادر عن لجنة إسرائيلية تقول إن النادي طلب رسمياً سحب طلبه للموافقة على البيع.