بودكاست ''خرافات'': مولد أول خرافة إذاعية على يد غزاة من المريخ

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بودكاست ''خرافات'': مولد أول خرافة إذاعية على يد غزاة من المريخ

نسمع باستمرار كيف تسببت وسائل التواصل الاجتماعي في إنتشار الإشاعات ونظريات المؤامرة ولكن ‏المواد الإخبارية الزائفة والمشوهة ليست بالشيء الجديد. فهي جزء من تاريخ وسائل الإعلام وبالطبع ‏الراديو حتى ان منها ما سبب رعب وذعر على نطاق كبير. ويمكن القول إن الإذاعة أطلقت أول ‏اختبارات جادة لمصداقية وسائل الإعلام. في حلقة خاصة من بودكاست خرافات بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة نتعرف على أول خرافة في تاريخ الراديو. وما علاقة سكان كوكب المريخ براديو كولومبيا؟ وهل لا يزال ‏الراديو قادرا على محاربة المعلومات المغلوطة والشائعات؟

خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

للإستماع من خلال محركات البحث Google Chrome و Mozilla Firefox عليك تثبيت البرامج التالية على جهازك:

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش