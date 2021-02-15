كيف أثرت انتفاضة البحرين على حقوق الإنسان والحريات الفردية؟

في بداية عام 2011 كان البحرينيون يراقبون انتفاضتي التونسيين والمصريين ضد اثنين من أقدم الأنظمة الحاكمة في المنطقة. وبعد عشرة أيام فقط من تنحي حسني مبارك، ظهرت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي في البحرين تدعو إلى مسيرة في المنامة بتاريخ الرابع عشر من فبراير (شباط). وقد تم اختيار اليوم لأنه يتزامن مع الذكرى العاشرة لتصويت البحرينيين بالأغلبية على ميثاق العمل الوطني الذي أطلقه أمير البلاد عام 2001 ..كيف بدأ الحراك و كيف انتهى؟ ما أثره على حقوق الإنسان والحريات الفردية في البلاد اليوم؟ كريمة كواح تجيب في التقرير التالي