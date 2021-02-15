BBC News
, عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
ما معنى عبارة Rolling out the vaccines؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
ما معنى عبارة Rolling out the vaccines؟
قبل 19 دقيقة
الأكثر مشاهدة
1:43
فيديو,
من هي المصرية التي وجدت قطعة أثرية مفقودة من الهرم الأكبر في صندوق سيجار؟
, المدة 1,43
16 ديسمبر/ كانون الأول 2020
3:19
فيديو,
ما الذي يحدث لعمودي الفقري؟
, المدة 3,19
قبل 5 ساعة
4:03
فيديو,
من قتل هشام الهاشمي، المستشار الأمني السابق لرئيس الوزراء العراقي؟
, المدة 4,03
19 يناير/ كانون الثاني 2021
2:18
فيديو,
قصة حب في المغرب تغلبت على العنصرية
, المدة 2,18
14 يوليو/ تموز 2020
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
23:51
استمع,
بودكاست ''خرافات'': مولد أول خرافة إذاعية على يد غزاة من المريخ
, المدة 23,51
11 فبراير/ شباط 2021
3:49
فيديو,
معارضة وحقوقية إماراتية تحكي لبي بي سي عن "وجه آخر" لبلادها
, المدة 3,49
14 فبراير/ شباط 2021
5:02
فيديو,
رميساء الجزائرية التي هزمت متلازمة داون بفرشاة الرسم
, المدة 5,02
2 ديسمبر/ كانون الأول 2020
3:02
فيديو,
مهندسة لبنانية تستخدم "طوب القمر" لبناء مدارس في أفريقيا
, المدة 3,02
17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
0:57
فيديو,
رسومات مبهرة... على الجليد في فنلندا
, المدة 0,57
قبل 3 ساعة