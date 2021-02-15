كيف سيغير هذا الحبر الحيوي مفهوم انتهاء صلاحية الطعام؟

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كيف سيغير هذا الحبر الحيوي مفهوم انتهاء صلاحية الطعام؟

يلعب تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية دوراً مهماً في حماية المستهلك من تناول أطعمة تالفة.

لكن هذا التاريخ لا يعكس بالتحديد الوقت التي يتلف فيه الطعام ما يؤدي إلى إهدار الكثير من الطعام الصالح للأكل.

يتعرف أنيس القديحي على تقنية جديدة من جامعة "إم أي تي" الأمريكية قد تغنينا عن وضع تاريخ ثابت لصلاحية المواد الغذائية ونستبدله بمادة تظهر صلاحية الغذاء فعلياً للاستهلاك من عدمها.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

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