كيف يساعد هاتف أبل الجديد المكفوفين أثناء التنقل؟
كيف يساعد هاتف أبل الجديد المكفوفين أثناء التنقل؟
نتعرف مع لوسي إدواردز على ميزات جديدة موجودة في أيفون 12 تجعله جهازاً مفيداً للمكفوفين.
نظام "ليدار" الموجود في آخر نسخة من هاتف أبل الذكي يمكنه تحديد الأشياء حول المستخدم وذلك يساعد المكفوفين أثناء التنقل.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@
حساب داليا حيدر على تويتر: DaliaHaidarTV@
شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا
شاهدوا الحلقات السابقة من 4تك هنا