ما هي الاختلافات العلمية بين كوفيد-19 وHIV؟

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ما هي الاختلافات العلمية بين كوفيد-19 وHIV؟

لا يزال فيروس نقص المناعة البشرية يشكل مشكلة للعلماء حتى بعد عشرات السنين من ظهوره.

فكيف يتم التعامل مع فيروس كورونا وهل سيتمكن العلماء من القضاء عليه أم سيبقى بيننا للسنوات القادمة؟

نتعرف مع نسيم رمضان على طرق الاختلاف بين كوفيد-19 وHIV وكيف تختلف طريقة الانتقال بينهما والتحديات التي يواجهها العلماء.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: nassimramadan@

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