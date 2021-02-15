ماذا ستفعل البعثات الثلاث بعد وصولها إلى المريخ؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ماذا ستفعل البعثات الثلاث بعد وصولها إلى المريخ؟

وصل مسبار "الأمل" الإماراتي إلى مدار المريخ في 9 شباط/فبراير 2021 لتصبح الإمارات أول دولة عربية تصل إلى مدار المريخ. فماذا ستكون مهمة المسبار وكيف سيؤثر على دراسة كوكب المريخ؟

وبعد وصول المسبار "Tianwen-1" التابع لوكالة الفضاء الصينية في 10 شباط/فبراير 2021، يتوقع وصول المتجول "Perseverance" التابع لوكالة الفضاء ناسا الأمريكية هذا الأسبوع. فماذا ستتضمن هذه المهمات وكيف ستدرس كوكب المريخ؟

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو:BBC4Tech@

شاهدوا الحلقة الكاملة عن هذا الموضوع هنا