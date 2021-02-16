الأسباب والحلول: هل كوكب الأرض مقبل على مجاعة عالمية؟

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الأسباب والحلول: هل كوكب الأرض مقبل على مجاعة عالمية؟

القضاء على الجوع بحلول عام 2030، هو أحد أهم أهداف التنمية المستدامة بالعالم، لكن مع الظروف الأخيرة التي شهدها العالم صار من المحتمل ألا يتحقق هذا الهدف. بحسب تقرير للأمم المتحدة حول حالة انعدام الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2020.

حيث تشير التقديرات إلى أن ما بين 83 إلى 132 مليون شخص إضافي سيعانون من الجوع المزمن بسبب وباء كورونا. وإذا ما استمرت الزيادة على هذا المعدل، فسوف يتجاوز الرقم 840 مليون بحلول عام 2030.

لا تزال دول أفريقيا جنوب الصحراء، المنطقة التي تسجل أعلى معدل لانتشار نقص التغذية، وقد حذرت الأمم المتحدة من أن الصومال ونيجيريا واليمن على حافة المجاعة. وجاء ذلك التحذير بعد يوم من إعلان دولة جنوب السودان كدولة تعيش مجاعة.

ويشدد المتتبعون على التنبيه لخطر مواجهة اليمن لأسوأ مجاعة عرفها العالم منذ عقود. نظراً لكون 80 بالمئة من السكان بحاجة لمساعدة أو حماية. فمها هي الأسباب والعوامل وراء هذه الأزمة الإنسانية؟

في حلقة بي بي سي إكسترا نتناول أسباب المجاعة المتنقلة في الدول العربية بدءا من اليمن والصومال وخطر ذلك على بلدان عربية أخرى، كالعراق وسوريا ولبنان والسودان، مهددة أخرى مهددة بزيادة مستويات الجوع الحاد، وإذا لم تتخذ إجراءات عاجلة قد يؤدي ذلك لخسارة ملايين الأرواح ما لم يتم القيام بتحرّك فوري. فما الحل في نظركم في البلد الذي تعيشون فيه؟ هل هو التغير المناخي أم الأزمة الاقتصادية والمعيشية؟ أم هي الأزمات والحروب؟

أرقام مثيرة للقلق حول الأمن الغذائي في منطقة الشرق وشمال افريقيا، نناقشها في حلقة بي بي سي إكسترا عبر اتصال فيديو من العاصمة الأردنية عمّان مع ريم نجداوي، رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة في مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعيّة في الاسكوا. بحسب تقارير الاسكوا يُتوقع انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 21٪ في العام 2080، بسبب تغير المناخ والعوامل المرتبطة به. ما هي الحلول المطروحة لتفادي مجاعات بأعداد كبيرة جدا في العالم العربي؟

كما تستضيف الحلقة من العاصمة الأمريكيّة واشنطن أخصائية الحماية الاجتماعية في البنك الدولي أفراح الأحمدي والتي تساهم مشاريعها في الحد من الفقر، وهي تعمل منذ عامين تقريباً على مشروع لمحاربة المجاعة والفقر المدقع في الصومال.

تذهب كاميرا البرنامج إلى كندا وتسلط الضوء على تجربة لسيدة ماليزية هاجرت إلى كندا لمزاولة مهنة التعليم ولكنها تركت المهنة وبدأت مشروعا تطوعيا لإطعام الجياع والمشردين في مدينة مونتريال حيث أصبح يطلق عليها لقب "الأم تيريزا" الكندية.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.