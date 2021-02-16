كايت وينسلت: بعض الممثلين يتجاوزون الحدود في أداء المشاهد الحميمة

"وجود منسقين لضبط مشاهد الجنس والممارسات الحميمية يمكن أن يمنح الممثلات الحماية ويشعرهن بالأمان" هذا ما صرحت به الممثلة البريطانية ونجمة الأوسكار كايت وينسلت Kate Winslet بطلة فيلمي Titanic وRevolutionary Road في إحدى المقابلات الصحفية.

كايت أفصحت بأنها كانت تتمنى وجود شخص مكلف بالمسؤلية يتولى إنقاذها من حماسة الممثلين أثناء أداء المشاهد الجنسية في بعض أعمالها السابقة، لأن بعض الممثلين كان يتجاوز الحدود.

وبالانتقال إلى السينما العربية فإن التعري ليس غريباً عنها ولو أن التحديات التي يفرضها على الممثلات تحديداً وكذلك على المخرجين ترتبط بطبيعة المجتمع الذي يصفه كثيرون بالمحافظ. فإلى أي درجة اختلف تناول الجنس وتقبله في السينما العربية بين الأمس واليوم؟ هذا ما سنتعرف عليه في تقرير بسمة كراشة