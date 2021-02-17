صفوان سلطان في "بلا قيود" سينتفض الشعب اليمني على الجميع إن لم يتحقق السلام

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صفوان سلطان في "بلا قيود" سينتفض الشعب اليمني على الجميع إن لم يتحقق السلام

عبر صفوان سلطان عضو ما كان يعرف بلجنة التصعيد الثوري في ساحة التغيير في صنعاء عن أمله في أن يتوحد اليمنيون وأن لا يكونوا عرضة لابتزاز دول أخرى تطمع في الجزر والسواحل اليمنية.

فما هي الأسس التي تقوم عليها آمال صفوان في وقف قريب للحرب في اليمن ؟

وهل تكفي الرغبة وحدها في تحقيق سلام في اليمن؟

وهل ينتفض الشعب اليمني مرة أخرى فعلا كما يرى صفوان إن لم يتحقق السلام؟

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الإجابة عليها في حلقة هذا الأسبوع من "بلا قيود".