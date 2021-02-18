ما الذي يتحكم في أسعار العملات الرقيمة مثل "بيتكوين" ؟

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ما الذي يتحكم في أسعار العملات الرقيمة مثل "بيتكوين" ؟

واصلت العملة الإلكترونية "بيتكوين" صعودها لتصل إلى أعلى معدلاتها القياسية والذي تجاوز 50 ألف دولار.

وكانت عملة "بيتكوين" قد حققت أعلى مكاسبها منذ أن استثمرت شركة صناعة السيارات "تسلا" حوالي 105 مليار دولار من قيمة العملة.

فما الذي يتحكم في أسعار العملات الرقمية؟ بسنت أكرم توجهت بهذا السؤال إلى خبير أسواق المال في بريطانيا صادق الركابي.