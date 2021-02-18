بودكاست خرافات: "الصين تتلاعب بالجينات الوراثية لصنع جنود خارقين"

اتهامات أمريكية للصين بإجراء تجارب بشرية على جنود الجيش الصيني في محاولة لتطوير جنود خارقين كالشخصية الخيالية ‏‏"كابتن أمريكا". ما صحة هذه الإتهامات؟ وهل تعد محاولة من محاولات الولايات المتحدة الامريكية لشحن الرأي العام العالمي ‏ضد الصين أم أن هناك أسباب منطقية لهذه الاتهامات؟ وما رد الصين على هذه المزاعم؟ نجيب على هذه الاسئلة في حلقة هذا ‏الأسبوع من بودكاست خرافات.‏

‏ إعداد وتقديم شيرين شريف

خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش

الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش