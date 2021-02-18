بودكاست خرافات: "الصين تتلاعب بالجينات الوراثية لصنع جنود خارقين"
اتهامات أمريكية للصين بإجراء تجارب بشرية على جنود الجيش الصيني في محاولة لتطوير جنود خارقين كالشخصية الخيالية "كابتن أمريكا". ما صحة هذه الإتهامات؟ وهل تعد محاولة من محاولات الولايات المتحدة الامريكية لشحن الرأي العام العالمي ضد الصين أم أن هناك أسباب منطقية لهذه الاتهامات؟ وما رد الصين على هذه المزاعم؟ نجيب على هذه الاسئلة في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست خرافات.
إعداد وتقديم شيرين شريف
خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:
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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:
السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش
الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش
الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش