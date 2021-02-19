"بلا قيود" مع إحسان عبد الجبار إسماعيل: تداعيات أزمة كورونا كانت شديدة ولكن لم تكن خانقة

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"بلا قيود" مع إحسان عبد الجبار إسماعيل: تداعيات أزمة كورونا كانت شديدة ولكن لم تكن خانقة

تحدث ضيف حلقة هذا الأسبوع من بلا قيود إحسان عبد الجبار إسماعيل وزير النفط العراقي عن أزمة كورونا وأثرها على قطاع النفط وعائداته. وتطرق وزير النفط العراقي إلى أوضاع البنية التحتية لقطاعي البترول والغاز، وكذلك مسألة استيراد المشتقات النفطية.

فما هي استراتيجية الحكومة العراقية للتصدي لتراجع الأسعار وكذلك تراجع الطلب العالمي؟ ولماذا تغيرت أولويات وزارة النفط العراقية في مجال الصناعات النفطية؟

وكيف يمكن تبرير تراجع مستويات المعيشة للمواطن العراقي وارتفاع مستويات الفقر في بلد غني بالنفط كالعراق؟