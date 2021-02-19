كيف يرى وزير النفط العراقي الأزمة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان؟

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كيف يرى وزير النفط العراقي الأزمة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان؟

تحدث ضيف حلقة هذا الأسبوع من بلا قيود إحسان عبد الجبار إسماعيل وزير النفط العراقي عن الخلافات بين الحكومة المركزية والحكومة الإقليمية لكردستان العراق؟ فما هي فرص تسوية هذه الخلافات؟ وما هي الحقيقة وراء اتفاقيات الحكومة الإقليمية في كردستان مع تركيا؟ وما رأي وزير النفط في هذه الاتفاقيات؟

كما تطرق الوزير العراقي للعقود النفطية التي أبرمتها بغداد مع شركات أمريكية؟ فهل من أبعاد سياسية وراءها ؟ وهل تعتبر آلية النفط مقابل الإعمار مع مصر بديلًا عن الاتفاقية الصينية؟

وما هي رؤية الحكومة العراقية فيما يتعلق باستخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة؟