بودكاست خرافات: "الصين تتلاعب بالجينات الوراثية لصنع جنود خارقين"

اتهامات أمريكية للصين بإجراء تجارب بشرية على جنود الجيش الصيني في محاولة لتطوير جنود خارقين كالشخصية الخيالية ‏‏"كابتن أمريكا". ما صحة هذه المزاعم؟ وهل تعد محاولة من محاولات الولايات المتحدة الامريكية لشحن الرأي العام العالمي ‏ضد الصين أم أن هناك أسباب منطقية لهذه الاتهامات؟ وما رد الصين على هذه المزاعم؟ نجيب على هذه الاسئلة في حلقة هذا ‏الأسبوع من بودكاست خرافات.