لماذا أقيلت مدير عام الخطوط الجوية التونسية؟
لماذا أقيلت مدير عام الخطوط الجوية التونسية؟
قررت وزارة النقل التونسية إقالة ألفة الحامدي من منصبها كمديرة عامة لشركة الخطوط الجوية التونسية. جاء هذا القرار بعد 6 أسابيع فقط من تولي الحامدي لمنصبها ما أثار الكثير من الجدل في تونس .
يذكر أن الحامدي هي أول امرأةٍ تشغل هذا المنصب منذ تأسيس الشركة قبل ثلاثةٍ وسبعين عاماً.
فما هي أسباب الإقالة وما طبيعة الجدل الذي تسببت به؟ للحصول على إجابات حول هذا الموضوع، تحدثت بسمة كراشة إلى دواجة عوادني مراسلة بي بي سي إكسترا في تونس.