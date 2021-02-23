لماذا أقيلت مدير عام الخطوط الجوية التونسية؟

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لماذا أقيلت مدير عام الخطوط الجوية التونسية؟

قررت وزارة النقل التونسية إقالة ألفة الحامدي من منصبها كمديرة عامة لشركة الخطوط الجوية التونسية. جاء هذا القرار بعد 6 أسابيع فقط من تولي الحامدي لمنصبها ما أثار الكثير من الجدل في تونس .

يذكر أن الحامدي هي أول امرأةٍ تشغل هذا المنصب منذ تأسيس الشركة قبل ثلاثةٍ وسبعين عاماً.