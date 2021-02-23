عقار "ستيرويد" الذي يمكن أن يقضي على حياتك الرياضية

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عقار "ستيرويد" الذي يمكن أن يقضي على حياتك الرياضية

استخدام عقار الستيرويد، وهو مجموعة من المواد الكيماوية، يستخدمه الشباب الرياضيون على نطاق أكبر من بقية الفئات لأسباب مختلفة، فما هي أضراره وفوائده؟

تحتل الرياضة حيزا كبيرا من اهتمامات الشباب والمراهقين الطامحين إلى بناء جسم رياضي خصوصا في رياضة كمال الأجسام، ورغم المخاطر الكامنة في سوء استخدام هذا العقار إلا أنه يحمل في طياته مغريات كثيرة لدى شريحة الشباب وهو ما تلقي حلقة بي بي سي إكسترا الضوء عليه في المنطقة العربية.

تجارب شبابية من الجنسين من عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا تشارك في الحلقة الفوائد والأضرار وكيفية معالجة سوء الاستخدام لهذه المادة.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.