القضاء الألماني يدين عنصرا في المخابرات السورية في قضايا تتعلق بالتعذيب والقتل

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القضاء الألماني يدين عنصرا في المخابرات السورية في قضايا تتعلق بالتعذيب والقتل

لأول مرة يدان أحد عناصر المخابرات السورية في قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والقتل والتعذيب، ويحكم عليه بأربع سنوات ونصف السنة سجنا نافذا.

وتحدث الادعاء في محكمة كوبلينز في ألمانيا عن مساعدة الضابط السوري السابق إياد الغريب، البالغ من العمر 44 عاما، في اعتقال متظاهرين عام 2011، وتعرضهم لاحقا للتعذيب والقتل.

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