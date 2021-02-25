نجول في مغارة كلسية في ولاية نعامة الجزائرية

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نجول في مغارة كلسية في ولاية نعامة الجزائرية

تشاهدون هذا الأسبوع في #أنا_الشاهد:

من #الجزائر نجول في مغارة كلسية في ولاية #نعامة الجزائرية .

من #السويد نساء عربيات هاجرن إلى السويد ونجحن في الاندماج.

في #العراق يوم في صحبة رجال الأمن في بابل لفرض الحظر بسبب #كورونا.

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