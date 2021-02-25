نجول في مغارة كلسية في ولاية نعامة الجزائرية
نجول في مغارة كلسية في ولاية نعامة الجزائرية
تشاهدون هذا الأسبوع في #أنا_الشاهد:
من #الجزائر نجول في مغارة كلسية في ولاية #نعامة الجزائرية .
من #السويد نساء عربيات هاجرن إلى السويد ونجحن في الاندماج.
في #العراق يوم في صحبة رجال الأمن في بابل لفرض الحظر بسبب #كورونا.
لمشاهدة المزيد من التقارير وأيضا للاشتراك بتقارير من إنتاجكم في منصة #أنالشاهد الخاصة بعرض تقارير الفيديو من فئة صحافة المواطن، زورونا على صفحتنا على فيسبوك أناالشاهد
ويمكنكم أيضا مشاهدة التقارير على موقع يوتيوب / قناة بي بي سي نيوز عربي. قائمة أناالشاهد