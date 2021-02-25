مصر: السجن والغرامة للزوج الذي يتزوج ثانية دون إخبار زوجته الأولى...مشروع قانون يثير جدلا

يناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون ينص على فرض عقوبة على الزوج الذي يتزوج ثانية دون إخبار الزوجة الأولى. عقوبة هذا القانون إذا ما تم إقراره تشمل السجن لمدة عام كحد أقصى وغرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه.