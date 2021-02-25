حيل "جنونية" من مهاجرين مغاربة للوصول لإسبانيا!

نشر الحرس الإسباني فيديوهات تظهر عددا من الشبان المغاربة وهم في حاويات وبين الزجاج والنفايات لدخول إسبانيا بطريقة غير قانونية. وقد فتحت المصالح الأمنية الإسبانية تحقيقا لمعرفة من يقف وراء هذه المحاولات التي تعد خطرة على سلامتهم.