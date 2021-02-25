تحطيم الأصنام في تونس

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تحطيم الأصنام في تونس

برنامج سينما بديلة يتتبع في عدد من الحلقات كيف تفاعلت السينما مع الحراك الشعبي الذي اندلع منذ عشر سنوات وبات يعرف بالربيع العربي.

أولى محطاتنا هي تونس التي انطلقت منها الشرارة التي أشعلت الانتفاضات الشعبية في عدد من البلاد العربية. توقفنا عند محطات فاصلة تفاعل خلالها المبدعون هناك مع تطورات الأحداث التي مرت بها بلادهم من خلال فن الراب والمسرح والغرافيتي وظهور تيارات صادمة على الساحة الاجتماعية.

المخرج والخبير السينمائي سامي التليلي رصد كيف تفاعلت السينما مع التطورات الجوهرية التي فرضها الواقع الجديد.

نقدم فيلم 'التونسي الخارق' الذي أخرجته مفيدة فضيلة بعد أربعة أشهر فقط من سقوط الرئيس الأسبق زين العابدين بن على. تقول مفيدة إن هذا العمل الذي يعتمد على الأداء التشاركي في الشارع يقف شاهدا على فورة إبداعية تلقائية تعرضت بعد ذلك لملاحقة من قبل التيارات الدينية المتشددة.

نعرض فيلم "سلمى" الذي يتناول بشكل هادئ وغير مباشر إحدى تداعيات رياح التغيير التي هبت على تونس. يروي الفيلم قصة أرملة تصمم كسب قوتها بنفسها ولكنها تصطدم بالأعراف والتقاليد ونظرة المجتمع لها وهو من إخراج محمد بن عطية عام 2013

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).