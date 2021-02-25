فتيات كويتيات تطالبن بالحد من التحرش: فهل الحل هو تشديد العقوبات؟

تعيش الكويت هذه الأيام تفاعلاً غير مسبوق لمواجهه التحرش، بعدما دشنت ناشطات كويتيات حملة "لن أسكت" للتصدي للتحرش في الأماكن العامة، خاصة على الطرق السريعة أثناء القيادة وهو ما قد يتسبب في حوادث مرورية خطيرة.