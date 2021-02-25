فتيات كويتيات تطالبن بالحد من التحرش: فهل الحل هو تشديد العقوبات؟
فتيات كويتيات تطالبن بالحد من التحرش: فهل الحل هو تشديد العقوبات؟
تعيش الكويت هذه الأيام تفاعلاً غير مسبوق لمواجهه التحرش، بعدما دشنت ناشطات كويتيات حملة "لن أسكت" للتصدي للتحرش في الأماكن العامة، خاصة على الطرق السريعة أثناء القيادة وهو ما قد يتسبب في حوادث مرورية خطيرة.
هذه الحملة لاقت تفاعلا في المجتمع الكويتي ووسائل الإعلام المحلية. هذا ويناقش نواب مجلس الأمة تشديد العقوبات ضد المتحرشين. في المقابل تواجه الحملة انتقادات لعدم الإتفاق على تعريف فعل التحرش.التفاصيل في تقرير الصحفي محمد عبدالناصر.