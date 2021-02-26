بودكاست خرافات: "التقسيم العرقي للإنسان له أساس بيولوجي والرجل الأسود أقل ذكاءا وأكثر كسلا"
هل لاحظت هذه التقسيمات العرقية التي توجد في أي استمارة طلب وظيفة أو خدمة كاستبيان لضمان عدم العنصرية حيث يكون عليك اختيار الى أي عرق تنتمي أبيض أم قوقازي أم أثيوبي أم أفريقيي أم غير ذلك. هل تتردد مثلي في الاختيار وفي النهاية تختار كلمة "أخرى"؟ هل هذه التقسيمات العرقية لها أساس علمي يعود لجيناتنا البشرية؟ وكيف أكتشفوا هذا التقسيم؟ ولماذا تؤثر بشدة على تعاملاتنا؟ نجيب عن هذه الأسئلة في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست خرافات. شارك في الإعداد هديل البري
إعداد وتقديم شيرين شريف.
خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:
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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:
السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش
الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش
الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش