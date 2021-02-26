بودكاست خرافات: "التقسيم العرقي للإنسان له أساس بيولوجي والرجل الأسود أقل ذكاءا وأكثر كسلا"‏

هل لاحظت هذه التقسيمات العرقية التي توجد في أي استمارة طلب وظيفة أو خدمة ‏كاستبيان لضمان عدم العنصرية حيث يكون عليك اختيار الى أي عرق تنتمي أبيض أم ‏قوقازي أم أثيوبي أم أفريقيي أم غير ذلك. هل تتردد مثلي في الاختيار وفي النهاية تختار ‏كلمة "أخرى"؟ هل هذه التقسيمات العرقية لها أساس علمي يعود لجيناتنا البشرية؟ وكيف ‏أكتشفوا هذا التقسيم؟ ولماذا تؤثر بشدة على تعاملاتنا؟ نجيب عن هذه الأسئلة في حلقة هذا ‏الأسبوع من بودكاست خرافات. شارك في الإعداد هديل‎ ‎البري