التقسيمات العرقية للبشر ليس لها أساس بيولوجي

هل لاحظت هذه التقسيمات العرقية التي توجد في أي استمارة طلب وظيفة أو خدمة ‏كاستبيان لضمان عدم العنصرية حيث يكون عليك اختيار الى أي عرق تنتمي أبيض أم ‏قوقازي أم أثيوبي أم أفريقيي أم غير ذلك. هل تتردد مثلي في الاختيار وفي النهاية تختار ‏كلمة "أخرى"؟ هل هذه التقسيمات العرقية لها أساس علمي يعود لجيناتنا البشرية؟ وكيف ‏أكتشفوا هذا التقسيم؟ ولماذا تؤثر بشدة على تعاملاتنا؟ نجيب عن هذه الأسئلة في حلقة هذا ‏الأسبوع من بودكاست خرافات.

خرافات" بودكاست أسبوعي يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش

الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش