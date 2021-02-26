"الهروب من إيران": بدلاً من تعلم الرياضيات، لماذا نهرب إلى الجبال ونتعلم إطلاق النار؟"

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"الهروب من إيران": بدلاً من تعلم الرياضيات، لماذا نهرب إلى الجبال ونتعلم إطلاق النار؟"

"بدلاً من تعلم الرياضيات، لماذا نهرب إلى الجبال ونتعلم إطلاق النار؟"

"الهروب من إيران": وثائقي جديد من بي بي سي نيوز عربي يلقي الضوء حصرياً على قاعدة عسكرية داخل الأراضي العراقية تتبع حزب كوملة بكردستان إيران، وعلى الشباب المنجذبين إليها.

انفردت بي بي سي نيوز عربي بدخول قاعدة كوملة العسكرية شديدة الحراسة.

على قمة جبل في العراق، يضم الحزب آلاف البيشمركة - المقاتلين الأكراد - من الذكور والإناث.

إنه نقطة جذب للشباب الأكراد الإيرانيين الذين يخاطرون بكل شيء للقيام برحلة محفوفة بالمخاطر عبر الحدود من جمهورية إيران الإسلامية، كما يُظهر الفيلم .

انبثق حزب كوملة من أحداث العنف الدامية التي رافقت الثورة الإيرانية. وتبنى أعضاؤه الدعوة لتأسيس دولة علمانية فيدرالية، والمطالبة بإصلاحات ديمقراطية وباحترام حقوق المرأة وبالتسامح الثقافي والديني.

حين أمسك آية الله الخميني زمام السلطة في إيران، حظر الحزب، وشرع في اضطهاد أعضائه، واصفا إياهم بأنهم كفرة ومناهضون للثورة، وبأنهم يسعون لعرقلة المد الإسلامي.

اليوم، ينفذ هؤلاء البيشمركة عمليات متكررة عبر الحدود لإثبات وجودهم في مناطق كردستان إيران المجاورة، حيث يديرون شبكة سرية من خلال ما يقولون إنها أنشطة سياسية لا تشمل أي أعمال عنف.

وهم يؤكدون أن البيشمركة يحملون السلاح فقط للدفاع عن أنفسهم - لكن هل توقف أعضاء حزب كوملة حقًا عن الصراع المسلح؟ أم أنهم ببساطة ينتظرون الوقت المناسب؟

التعليق على الصورة، تدريب عسكري صارم على مدى ثلاثة أشهرللحصول على عضوية كاملة في حزب كوملة

في وثائقي "الهروب من إيران"، يلتقي ناماق خوشناو، مراسل بي بي سي نيوز عربي - وهو لاجئ كردي منذ عهد صدام حسين - بمجموعة من الفتية والفتيات، وهم يخضعون لتدريب عسكري صارم على مدى ثلاثة أشهر يؤهلهم للعمل في صفوف البيشمركة والحصول على عضوية كاملة في حزب كوملة.

لكل منهم قصته الخاصة حول أسباب اتخاذ قرار الهروب. إحداهم امرأة فرت من زواج لم ترغب فيه ومن العنف الذي شاهدت نساءً من حولها يتعرضن له. وهناك حالة أخرى لرجل هرب من انعدام حرية التعبير والفكر الذي قال إنه عاني منه خلال سنوات الدراسة.

كثيرون هم أولئك الذين يصلون إلى القاعدة لا ينجحون في التأهل للبقاء والحصول على العضوية الكاملة في الحزب.

وقد دعت بي بي سي الحكومة الإيرانية إلى توضيح موقفها تجاه حزب كوملة، والتعليق على ما يتضمنه هذا الفيلم. لكنها لم تتلق أي رد.

"الهروب من إيران" يُبث على قناة تلفزيون بي بي سي نيوز عربي في الساعة 19:05 بتوقيت غرينتش يوم 2 آذار/ مارس.