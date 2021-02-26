مطرب أغنية ”حضل أحبك“.. عصام النجار يصل بالأردن للعالمية

استطاع المطرب الأردني الشاب عصام النجار أن يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة من خلال أغنيته الأخيرة ”حضل أحبك“ التي حصدت أكثر من 38 مليون مشاهدة على يوتيوب، وهو الرقم الأعلى الذي يحققه فنان أردني.