عبد الحفيظ غوقة: الأيدولوجيات أجهضت حلم الليبيين

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عبد الحفيظ غوقة: الأيدولوجيات أجهضت حلم الليبيين

في حلقة خاصة من بلا قيود بمناسبة مرور عشر سنوات على ما يعرف بالربيع العربي نستضيف نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا سابقًا عبد الحفيظ غوقة ليحدثنا عن توصيفه للوضع الحالي في ليبيا وكيف وصلت البلاد من أحلام الثوار إلى كابوس الصراع المسلح.

وكيف لعبت الثورة المضادة دورها في تشكيل الوضع الحالي في ليبيا؟ وما هو دور الإسلام السياسي في هذا الصدد؟

وما علاقة المجتمع الدولي وبعض الدول الإقليمية مثل مصر والإمارات وإيطاليا بالأزمة الليبية؟ وهل تم تنفيذ ما اتفقت عليه القوى الدولية والإقليمية في مؤتمر برلين؟