"بلا قيود" مع عبد الحفيظ غوقة: المجلس الوطني الانتقالي كان يدير حربًا وليس سياسة

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"بلا قيود" مع عبد الحفيظ غوقة: المجلس الوطني الانتقالي كان يدير حربًا وليس سياسة

في حلقة هذا الأسبوع من بلا قيود مع نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا سابقًا عبد الحفيظ غوقة نستعرض انتفاضة 2011 في ليبيا، ما تحقق ومالم يتحقق ولماذا؟ وعلى من تقع المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع في ليبيا؟ وهل أخفق الثوار والقوى السياسية؟

وما هي وجهة نظر نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا سابقًا بالنسبة لأداء المجلس وتعامله مع مسؤولياته؟ وكيف يرى دور المؤتمر الوطني الذي تلاه؟

وتطرق عبد الحفيظ غوقة إلى تعدد المؤسسات العسكرية وانتشار السلاح، فما هي رؤيته لمستقبل ليبيا في ظل كل هذا؟