هل من السهل أن تكون مختلفا في العالم العربي؟
هل من السهل أن تكون مختلفا في العالم العربي؟
في هذه الحلقة من إكسترا ناقشنا الاختلاف في الوطن العربي وأنواعه وثمنه.
بعض المشاركين تحدثوا عن تمييز بسبب الفقر أوالطبقة الاجتماعية، أو الجنس أو اللون، لكن الدائرة تكبر عندما تضافأسباب أخرى مثل التمييز بسبب تخصص أكاديمي ينكره المجتمع أو مهن يخص بها الرجل دون المرأة والعكس.
في قصص التصدي للتمييز لا يجد بعض ضحاياه من سبيل للتغلب عليه إلا النجاح، كما هو حال سامي من الجزائر ونسمة من مصر وهما شابان يجمع بينهما الاختلاف، والتعرض للتنمر، والإصرار على النجاح. تعرفوا على قصة كل منهما في هاتين المقابلتين.