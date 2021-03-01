هل من السهل أن تكون مختلفا في العالم العربي؟

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هل من السهل أن تكون مختلفا في العالم العربي؟

في هذه الحلقة من إكسترا ناقشنا الاختلاف في الوطن العربي وأنواعه وثمنه.

بعض المشاركين تحدثوا عن تمييز بسبب الفقر أوالطبقة الاجتماعية، أو الجنس أو اللون، لكن الدائرة تكبر عندما تضافأسباب أخرى مثل التمييز بسبب تخصص أكاديمي ينكره المجتمع أو مهن يخص بها الرجل دون المرأة والعكس.