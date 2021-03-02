الهاتف الذكي يمكن تشبيهه بكائن غريب يكتسب قوى جديدة مع كل تحديث
الهاتف الذكي يمكن تشبيهه بكائن غريب يكتسب قوى جديدة مع كل تحديث
كم مرة تغيرون هواتفكم النقالة؟ وكيف تتصرفون بالأجهزة القديمة؟ الحلول كثيرة منها ما قد يطبق قريباً في بريطانيا من خطة لجمع هذه الأجهزة بهدف إعادة تدويرها. فلجنة التدقيق البيئي البرلمانية كشفت عن تصور لتوفير صناديق مخصصة لجمع النفايات الإلكترونية
من الواضح أن معدل تغيير الهواتف ارتفع في السنوات الأخيرة ومحسوب ضمن هذه الفئة عادل فخري طالب الدراسات العليا في مصر بينما على العكس من عادل رانيا حسن العشرينية تستخدم هاتفا قديما .. تحدثت إليهما بسنت أكرم