الهاتف الذكي يمكن تشبيهه بكائن غريب يكتسب قوى جديدة مع كل تحديث

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الهاتف الذكي يمكن تشبيهه بكائن غريب يكتسب قوى جديدة مع كل تحديث

كم مرة تغيرون هواتفكم النقالة؟ وكيف تتصرفون بالأجهزة القديمة؟ الحلول كثيرة منها ما قد يطبق قريباً في بريطانيا من خطة لجمع هذه الأجهزة بهدف إعادة تدويرها. فلجنة التدقيق البيئي البرلمانية كشفت عن تصور لتوفير صناديق مخصصة لجمع النفايات الإلكترونية