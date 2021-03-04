هل لا يزال تمكين المرأة في العالم العربي بعيد المنال؟

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هل لا يزال تمكين المرأة في العالم العربي بعيد المنال؟

لا يزال دور المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يخضع للتجاذبات الاجتماعية والسياسية والدينية، فما هي الأسباب والقيود التي تعيق مشاركة النساء في الحياة العامة؟

ورغم الفارق الشاسع في المساواة بين الجنسين، تجهد العديد من النساء لتقليص هذا الفارق من خلال المطالبة والدفاع عن حقوق المرأة من ناحية سن القوانين والمشاركة في صنع القرار أو من خلال زيادة الوعي.

تستضيف الحلقة هاجر الشريف، الناشطة في حقوق الإنسان، وهي أول ليبية ترشح لجائزة نوبل للسلام عام 2019، والتي تتركز جهودها على بناء السلام والمساواة بين الجنسين في ليبيا.

وتُعد تونس مثالا رائدا لمشاركة المرأة العربية، فبعد ثورة الياسمين التي شاركت التونسيات في الحراك والمطالب، واتجهت المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية. تذهب كاميرا البرنامج إلى شمال تونس وترافق أصغر رئيسة بلدية يتم انتخابها في أول انتخابات بلدية تتم في البلاد بعد الثورة.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.