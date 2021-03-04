حرب الصور في سوريا

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حرب الصور في سوريا

بعد مرور عشر سنوات على اندلاع الانتفاضات الشعبية في المنطقة العربية نتتبع في سينما بديلة في عدد من الحلقات كيف تفاعلت السينما مع تلك الأحداث حينها وحتى يومنا هذا.

تعد الحرب في سوريا من أكثر الصراعات التي لعبت فيها الصورة دوراً محورياً. نتوقف عند أهم أنماط التوثيق التي ظهرت منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في سوريا عام 2011 والتي كان أغلبها من صنع الأطراف المعارضة لنظام الحكم في سوريا.

غير أن التغيرات التي طرأت على صناعة الأفلام لم تقتصر على صناع الأفلام المعارضين، فالحكومة السورية أيضا كان لها روايتها الخاصة للأحداث ولكنها كانت أساساً من خلال الأعمال الروائية. هذا ما وضحه لنا الكاتب والناقد السينمائي راشد عيسى.

نقدم في هذه الحلقة 'حاضنة الشمس' الذي وصف بأنه أول فيلم عن الثورة السورية. هنا يصف المخرج عمار البيك تفاعله الشخصي هو وعائلته الصغيرة، مع ما كان يجري حوله من حراك في مصر وفي بلده سوريا. التقينا بعمار البيك وسألناه كيف أثرت سنوات الحرب عليه وجدانيا كمخرج.

نعرض أيضا فيلم 'الرسالة الأخيرة' للمخرج عروة الأحمد والذي يعتقد الكثيرون أنه مستوحى من حدث حقيقي وهو العثور على رسالة بيد لاجئ يصف فيها حالته الشعورية قبل الإقبال على رحلة عبور البحر التي قد لا يخرج منها حيا.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).