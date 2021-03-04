المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في ”جرائم حرب“ على الأراضي الفلسطينية

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المحكمة الجنائية التحقيق في ”جرائم حرب“ على الأراضي الفلسطينية. وطالب نتنياهو بإلغاء القرار بعد أن أعلنت المحكمة فتح تحقيق حول شبهات بارتكاب اسرائيل "جرائم حرب" في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

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