ما موقف زرواطي رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر من تاريخ الحزب

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ما موقف زرواطي رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر من تاريخ الحزب

تحدثت ضيفة حلقة هذا الأسبوع من بلا قيود فاطمة الزهراء زرواطي رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة بالجزائر سابقًا عن رؤية وبرامج الحزب الجديدة وسياساته تجاه تضمين الشباب والمرأة في العمل السياسي.

فكيف سيعيد حزب تجمع أمل الجزائر تقديم نفسه بعد مرحلة التحالف الرئاسي وموالاته للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة وتأييده لعهدته الخامسة؟ وهل تنأى إدارة الحزب الجديدة بنفسها عن أداء الحزب في السنوات السابقة؟

وهل هناك رؤية مستقلة للحزب أم أنه يتبع النظام الحاكم في توجهاته، كتأييد التعديلات الدستورية، وقرار حل البرلمان، والانتخابات التشريعية المبكرة؟