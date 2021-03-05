ما موقف حزب تجمع أمل الجزائر من الحراك الشعبي

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ما موقف حزب تجمع أمل الجزائر من الحراك الشعبي

تحدثت ضيفة حلقة هذا الأسبوع من بلا قيود، رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) ووزيرة البيئة والطاقة المتجددة السابقة فاطمة الزهراء زرواطي عن موقف الحزب من الحراك الشعبي، وهل يدعم حزب تاج مطالب الحراك، وماذا تقصد زرواطي بـ"الدخلاء على الحراك"؟

وهل يتم استبعاد حزب تجمع أمل الجزائر من المشاركة في المشاورات السياسية بعد تولي الرئيس الجديد عبد المجيد تبون؟

وتطرقت زرواطي إلى تساؤلات الجمهور بخصوص دورها كوزيرة للبيئة والطاقة المتجددة في الجزائر، فماذا أنجزت وكيف تقيم دورها إبان توليها الوزارة؟

للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، شاهدوا حلقة هذا الأسبوع من بلا قيود مع فاطمة الزهراء زرواطي رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر.