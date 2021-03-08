أنوار اللاجئة السورية في لبنان لا تستطيع شراء الفوط الصحية لأن إطعام أطفالها أولى

أجرت منظمة "نساء الآن" بحثا درست فيه أثر انتشار وباء كورونا على النساء والفتيات في منطقة البقاع الأوسط في لبنان وآثاره عليهن. وجاءت الإجابات حول الاحتياجات الآنية متشابهة يتعلق معظمها بمستلزمات النظافة النسائية من فوط ومعقمات.

بفضل المنظمة استطعنا في إكسترا التواصل مع أنوار التي نزحت إلى لبنان مع أطفالها وزوجها هروبا من الحرب في سوريا، يعمل زوجها في محل لبيع الألبسة بدخل شهري زهيد لا يكفي لتغطية حاجتها الشهرية من علب الفوط الصحية التي يبلغ ثمن العلبة الواحدة منها عشرة آلاف ليرة لبنانية.