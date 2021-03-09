تعنيف الزوجات: هل سجن الأزواج هو العقوبة المناسبة ؟
تعنيف الزوجات: هل سجن الأزواج هو العقوبة المناسبة ؟
عندما تتعرض الزوجة لعنف من زوجها، ربما لا تفكر مباشرة في اللجوء إلى العدالة و القوانين. ولكن هل يمكن أن يردع
تشديد العقوبات، الأزواج الذين يمارسون العنف على زوجاتهم ؟ هناك تعديل مقترح في القانون المصري تسعى نائبة مصرية إلى عرضه على برلمان بلادها، حيث تقترح إضافة مادة تنص على معاقبة الزوج بالسجن بين ثلاث و خمس سنوات إذا ضرب زوجته.
ويعتمد هذا التعديل المقترح على الدستور الذي ينص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وحماية المرأة من العنف. المزيد في تقرير أمنية الخياط.