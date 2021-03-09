تعنيف الزوجات: هل سجن الأزواج هو العقوبة المناسبة ؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

تعنيف الزوجات: هل سجن الأزواج هو العقوبة المناسبة ؟

عندما تتعرض الزوجة لعنف من زوجها، ربما لا تفكر مباشرة في اللجوء إلى العدالة و القوانين. ولكن هل يمكن أن يردع

تشديد العقوبات، الأزواج الذين يمارسون العنف على زوجاتهم ؟ هناك تعديل مقترح في القانون المصري تسعى نائبة مصرية إلى عرضه على برلمان بلادها، حيث تقترح إضافة مادة تنص على معاقبة الزوج بالسجن بين ثلاث و خمس سنوات إذا ضرب زوجته.