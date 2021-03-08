"راودتني أفكار انتحارية"..دوقة ساسيكس ميغان ماركل تتحدث عن معاناتها في القصر الملكي

في حوار تليفزيوني مثير للجدل مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، قالت دوقة ساسكس إنها عانت مع العائلة الملكية بشدة لدرجة أنها أحيانا كانت "تفقد الرغبة في الاستمرار على قيد الحياة". وأضافت أنه كانت هناك "مخاوف وكلام عن لون بشرة ابني الداكنة وقت ولادته".