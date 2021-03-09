لوحة رسمها رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل

وبلغ سعر البيع نحو أربعة أمثال السعر التقديري للوحة قبل المزاد، وهي أغلى لوحة لتشرشل تباع حتى الآن.

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