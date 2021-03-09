لوحة رسمها رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل
لوحة رسمها رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل
بيعت لوحة رسمها رئيس الوزراء البريطاني السابق وينستون تشرشل بمبلغ 11 مليون دولار في مزاد في لندن..
وبلغ سعر البيع نحو أربعة أمثال السعر التقديري للوحة قبل المزاد، وهي أغلى لوحة لتشرشل تباع حتى الآن.
إعداد: ليز فاراو Liz Farrow
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