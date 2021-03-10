ما حقيقة أول طائرة تقلع من تل أبيب وتهبط في مطار الجزائر الدولي؟

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ما حقيقة أول طائرة تقلع من تل أبيب وتهبط في مطار الجزائر الدولي؟

قالت تقارير صحفية إسرائيلية إن طائرة برازيلية اقلعت من مطار تل أبيب وهبطت في مطار الجزائر الدولي، في أول رحلة تاريخية مباشرة بين البلدين.

ولم تعلق الجزائر على هذه التقارير بعد على هذه التقارير، بينما أثارت جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي.

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