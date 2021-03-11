ميسي ورونالدو خارج ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 16 عاما!
ميسي ورونالدو خارج ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 16 عاما!
لأول مرة منذ 16 عاما لن يظهر ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وكان برشلونة ودع البطولة بعد خسارة أمام باريس سان جيرمان، أما فريق يوفنتوس الإيطالي فخسر أمام بورتو البرتغالي.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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