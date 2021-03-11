هل ثارت السينما فعلا في مصر؟

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هل ثارت السينما فعلا في مصر؟

في الحلقة الثالثة من سلسلة 'سينما بديلة' حول السينما والحراك الشعبي في المنطقة العربية، نتعرف على تفاعل السينمائيين في مصر مع أحداث 25 يناير وقت اندلاعها وخلال العشر سنوات الأخيرة.

الخبيرة السينمائية رشا سلطي تحدثنا عن مدى تأثر السينما المصرية - بصريا وسرديا- بأحداث 25 يناير وما بعده.

الكاتب السينمائي رامي عبد الرازق - ومدير برنامج مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي- قال إن الأفلام الروائية التي تناولت تلك الأحداث كان دائما يتم الحكم عليها من زاوية المصداقية قبل أي معيار آخر.

حالة الحيرة والانقسام التي حلت بالكثيرين بعد انقضاء الحراك الشعبي يجسدها فيلم 'ليلة حب' للمخرج حلمي نوح. نعرض هذا الفيلم الذي يتتبع لحظات حميمية بين حبيبين يعكرها شعور الإحباط الذي يعيشه البطل.

نعرض أيضا فيلم 'أحد سكان المدينة' للمخرج أدهم الشريف. الشخصية الرئيسية في هذا العمل هي كلب يجول في شوارع مدينة القاهرة. يستكشف الفيلم مفهوم تحكم المكان وعلاقات القوى بين الجماعات في حياة الأفراد.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).