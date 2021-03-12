"لا مؤشر" على علاقة لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا بجلطات الدم
"لا مؤشر" على علاقة لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا بجلطات الدم
قالت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي إنه لا يوجد ما يشير إلى أن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا ضد فيروس كورونا مرتبط بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم. ويأتي تأكيد الهيئة بعدما علقت دول عدة، بما فيها الدنمارك والنرويج، استخدام اللقاح.
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