"لا مؤشر" على علاقة لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا بجلطات الدم

قالت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي إنه لا يوجد ما يشير إلى أن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا ضد فيروس كورونا مرتبط بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم. ويأتي تأكيد الهيئة بعدما علقت دول عدة، بما فيها الدنمارك والنرويج، استخدام اللقاح.