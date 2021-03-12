ما موقف مفرج من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي

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ما موقف مفرج من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي

تطرقت أليس مفرج المعارضة والناشطة السورية إلى ما آلت إليه الثورة بعد 10 سنوات، وأين أصبح السوريون. فهل أخطأ الثوار في تقديرهم لتوابع الاحتجاجات؟ "قالها الكثيرون ليتها لم تكن ولكن هل كنا نتوقع هذا الإجرام الوحشي" ترد أليس مفرج.

هل كانت هناك مكاسب للثورة؟ وماذا عن اللاجئين السوريين والمعتقلين السياسيين؟ وما أسباب تردي الوضع الاقتصادي في سوريا في رأي أليس مفرج؟

وما رأي الناشطة السياسية والنسوية السورية في دور القوى الإقليمية والدولية عمومًا، وفي دور الأمم المتحدة بشكل خاص؟