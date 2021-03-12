هل تجني المفاوضات مع نظام الأسد ثمارا

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هل تجني المفاوضات مع نظام الأسد ثمارا

في حلقة خاصة بمناسبة مرور 10 سنوات على الربيع العربي، تحدثت ضيفة حلقة هذا الأسبوع من "بلا قيود" أليس مفرج المعارضة والناشطة النسوية السورية عن الوضع السوري بعد مرور عقد على ما عرفت بثورة الحرية والكرامة.

كيف كان دور الإسلام السياسي فيما جرى؟ وماذا عن الانقسامات بين صفوف المعارضة السورية؟

هل تفهم المعارضة السورية التعقيدات الداخلية للمشهد السياسي؟ أم أن الوضع أثبت أنه أكثر تعقيدًا مما كان في الحسبان.

وإلى أي مدى يسيطر نظام الأسد على مناطق الجنوب مثل السويداء وغيرها؟ وكيف يتم اتخاذ القرارات من قبل الهيئة التفاوضية؟

وكيف يبدو مستقبل سوريا؟ هل تجني المفاوضات مع النظام الحاكم ثمارا؟