تونس: مطالبات بإلغاء تجريم تجارة وتعاطي الحشيش

تتعالى أصوات في تونس مطالبة بإلغاء تجريم تجارة أو تعاطي نبتة الحشيش أو القنب الهندي، إذ ينص القانون رقم 52 لسنة 1992 على عقوبة السجن سنة لكل من يدان بحيازة مخدر وخمس سنوات لمن يعاود الجريمة نفسها، وقد تتجاوز الأحكام عشر سنوات سجناً لكل من يستغل أي مكان عام لتعاطي المخدرات أو ترويجها.