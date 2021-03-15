تونس: مطالبات بإلغاء تجريم تجارة وتعاطي الحشيش
تونس: مطالبات بإلغاء تجريم تجارة وتعاطي الحشيش
تتعالى أصوات في تونس مطالبة بإلغاء تجريم تجارة أو تعاطي نبتة الحشيش أو القنب الهندي، إذ ينص القانون رقم 52 لسنة 1992 على عقوبة السجن سنة لكل من يدان بحيازة مخدر وخمس سنوات لمن يعاود الجريمة نفسها، وقد تتجاوز الأحكام عشر سنوات سجناً لكل من يستغل أي مكان عام لتعاطي المخدرات أو ترويجها.
أمنية الخياط تحدثت مع منسق جبهة تحرير الكيف في تونس أيمن الرزقي وسألته عن التغييرات التي يقترحونها حيال القانون الحالي.
ولكن، ما رأي المؤيدين لإبقاء حظر القنب؟ وكيف يرون خطورته؟ الدكتورة هيفاء زليلة، الطبيبة وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في تونس، تجيب مراسلة بي بي سي إكسترا في تونس دواجة عوادني.