"أقسم أن أظل مخلصا لأهداف ثورة الفاتح".. زلة لسان نائب رئيس الحكومة الليبية!
"أقسم أن أظل مخلصا لأهداف ثورة الفاتح".. زلة لسان نائب رئيس الحكومة الليبية!
أثار نائب رئيس الحكومة الليبية حسين عطية عبدالحفيظ القطراني خلال أدائه اليمين صخبا بين النواب بعدما أقسم على أن يظل "مخلصا لثورة الفاتح " التي سبقت تولي الزعيم معمر القذافي السلطة.
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