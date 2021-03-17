ديوان العرب في مواجهة تحديات العصر وقضايا الشباب

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ديوان العرب في مواجهة تحديات العصر وقضايا الشباب

هل لا تزال كتابة الشعر بتعدد أشكاله فنا يستهوي الشباب العربي اليوم؟ وما أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنتاج الشعري وتلقيه من قبل الجمهور القارئ أو المستمع؟ حلقة بي بي سي إكسترا، تتناول هموم الكتابة الشعرية والتغييرات التي قام بها الشعراء على أشكال الشعر وطرق تقديمه. فهل استطاع الشعر مواكبة قضايا ومستجدات هذا العصر؟

تستضيف الحلقة الشاعرة سهام الشعشاع للحديث عن تجربتها بين الفصحى والعامية وأيضا غناء القصائد. أما الشاعر السعودي عبد اللطيف بن يوسف، فيستعرض طقوس الكتابة ولماذا لا يمكن أن يتحول الشعر إلى مهنة؟

وتسعى فرح شما، وهي كاتبة وشاعرة فلسطينية الأصل، لابتكار طرق جديدة لأداء القصيدة الشعرية، وأشكال مختلفة في الكتابة، وتناول مواضيع جدلية مثل الهوية والحرية الجنسية والتحرر وأيضا الحب.

الشاعرة والكاتبة زينة هاشم بيك تسلط الضوء على تجربتها في الكتابة ثنائية اللغة بالإنجليزية والعربية، ودعوتها لما تسميه القصيدة الثالثة، فما هي هذه القصيدة؟

تتنقل كاميرا البرنامج بين موريتانيا بلد المليون شاعر كما توصف، فهل لا زال الشعراء الشباب ينجذبون لنفس النمط الشعري والمواضيع أم اختلفت اختياراتهم الفنية؟

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.